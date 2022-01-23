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NEWSru.co.il :: В Израиле23 января 2022 г., 16:20

Zoom-заседание одной из парламентских комиссий прервано из-за порноролика в окне участника

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Zoom-заседание одной из парламентских комиссий прервано из-за порноролика в окне участника

ЧП произошло во время заседания парламентской комиссии по законодательству, которое проходило с помощью программы Zoom.

Новостная служба телеканала "Кешет-12" и сайта N12 сообщила, что во время заседания в окне одного из участников был показан порнографический видеоролик. Председатель комиссии Гилад Карив остановил обсуждение. Zoom-сессия была приостановлена.

По информации 14-го телеканала, запрещенный видеоконтент был использован для выражения протеста не парламентарием, а приглашенным на заседание гостем, который является убежденным антипрививочником.


Информация о случившемся была передана службе безопасности Кнессета, а также специалистам компьютерного отдела.

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