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    В Израиле

    Комиссия Кнессета по алие обсудила отмену пособия по адаптации: министр "все еще изучает вопрос"

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    Министр алии и интеграции Офир Софер
    Tomer Neuberg/Flash90     Комиссия Кнессета по алие обсудила отмену пособия по адаптации: министр
    Tomer Neuberg/Flash90

    В понедельник, 23 января, в Кнессете состоялось очередное заседание комиссии по алие и интеграции, в ходе которого, в частности, обсуждалась проблема прекращения выплат так называемого "пособия на адаптацию", которое было утверждено предыдущим правительством для репатриантов из Украины, России и Беларуси, приехавших после начала войны в Украине, и выплаты по которому прекратились с начала этого года.

    В ходе заседания комиссии представитель министерства алии и интеграции заявил, что министр Офир Софер намерен рассмотреть возможность возобновить выплаты пособия на адаптацию, распространив его на всех новых репатриантов, а не только на тех, кто приехал из Украины, России и Беларуси.

    Мнение участников заседания в ходе обсуждения разделились. Одни заявляли, что пособие на адаптацию необходимо прежде всего тем репатриантам, которые бегут от военных действий и приезжают в Израиль без вещей и накоплений, а также тем репатриантам из России, которые не могут перевести в израильские банки деньги. Однако другие участники заседания, в частности, представители южноамериканской диаспоры, говорили о том, что пособие на адаптацию должно распространяться на всех репатриантов.

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    Глава комиссии Одед Форер (НДИ) сообщил, что на следующее заседание будут приглашены новые репатрианты из Украины, России и Беларуси, которые смогут подробнее рассказать о том, почему репатриантам из этих стран необходимы выплаты помимо "корзины абсорбции".

    В ходе заседания также рассматривался вопрос возможности повышения "корзины абсорбции". При этом представитель министерства алии не смог ответить на вопросы председателя комиссии о том, будет ли министерство настаивать на увеличении выплачиваемых репатриантам сумм.

    Редакция NEWSru.co.il неоднократно обращалась в канцелярию министра алии и интеграции Офира Софера ("Ционут Датит") с просьбой об интервью, в котором министр мог бы рассказать о том, как видит работу министерства под своим руководством, однако всякий раз мы получали отказ.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 15 Января 2023
    Министерство алии подтверждает: репатрианты не будут получать "пособие на адаптацию"
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