Министерство алии подтвержает: репатрианты не будут получать "пособие на адаптацию"

Министерство алии и интеграции подтвердило, что новые репатрианты из России, Украины и Беларуси перестанут получать так называемое "пособие на адаптацию", которое было утверждено предыдущим правительством для репатриантов из этих стран, приехавших после начала войны в Украине.

Согласно сообщению министерства, репатрианты, приехавшие из этих стран после начала войны и до 1 августа 2022 года, будут получать "пособие на адаптацию в течение года".

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Репатрианты, приехавшие после 1 августа и до декабря 2022 года, должны были получать пособие до декабря.

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Напомним, что "пособие на адаптацию" для таких репатриантов было введено для оплаты жилья, однако выплачивается и тем репатриантам, которые не снимают квартиры.

Как уже сообщала наша редакция, многие новые репатрианты не получили в декабре ежемесячные пособия, выплачиваемые им министерством алии и интеграции. В министерстве алии и интеграции на наш запрос утверждали, что причиной этого является технический сбой, который произошел в связи с окончанием финансового года, и обещали, что все репатрианты получат "пособие на адаптацию" за декабрь до середины января.

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По состоянию на середину января репатрианты, не получившие в декабре пособие, его так и не получили.

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В министерстве алии и интеграции утверждают, что ведут переговоры с министерством финансов о том, чтобы получить 20 миллионов шекелей на выплаты долга репатриантам за декабрь.

Представители министерства алии утверждают, что проблема будет решена "в ближайшие дни".

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Представитель нового министра алии и интеграции Офира Софера в ответ на просьбу нашей редакции прокомментировать эту ситуацию заявил, что министр "проверяет способы помощи репатриантам".