Министерство алии подтвержает: репатрианты не будут получать "пособие на адаптацию"
Министерство алии и интеграции подтвердило, что новые репатрианты из России, Украины и Беларуси перестанут получать так называемое "пособие на адаптацию", которое было утверждено предыдущим правительством для репатриантов из этих стран, приехавших после начала войны в Украине.
Согласно сообщению министерства, репатрианты, приехавшие из этих стран после начала войны и до 1 августа 2022 года, будут получать "пособие на адаптацию в течение года".
Репатрианты, приехавшие после 1 августа и до декабря 2022 года, должны были получать пособие до декабря.
Напомним, что "пособие на адаптацию" для таких репатриантов было введено для оплаты жилья, однако выплачивается и тем репатриантам, которые не снимают квартиры.
Как уже сообщала наша редакция, многие новые репатрианты не получили в декабре ежемесячные пособия, выплачиваемые им министерством алии и интеграции. В министерстве алии и интеграции на наш запрос утверждали, что причиной этого является технический сбой, который произошел в связи с окончанием финансового года, и обещали, что все репатрианты получат "пособие на адаптацию" за декабрь до середины января.
По состоянию на середину января репатрианты, не получившие в декабре пособие, его так и не получили.
В министерстве алии и интеграции утверждают, что ведут переговоры с министерством финансов о том, чтобы получить 20 миллионов шекелей на выплаты долга репатриантам за декабрь.
Представители министерства алии утверждают, что проблема будет решена "в ближайшие дни".
Представитель нового министра алии и интеграции Офира Софера в ответ на просьбу нашей редакции прокомментировать эту ситуацию заявил, что министр "проверяет способы помощи репатриантам".
"Гаарец": репатрианты перестанут получать "пособие на адаптацию". Министерство алии: "Мы ведем переговоры с минфином"
Министерство алии: репатрианты, не получившие в декабре выплаты, получат их до середины января