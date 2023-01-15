adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
6 - 13°
Тель-Авив:
12 - 18°
Эйлат:
12 - 22°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.410 ₪ 3.697 ₪
Иерусалим:
6 - 13°
Тель-Авив:
12 - 18°
Эйлат:
12 - 22°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Министерство алии подтвержает: репатрианты не будут получать "пособие на адаптацию"

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Министерство алии подтвержает: репатрианты не будут получать
    Tomer Neuberg/Flash90

    Министерство алии и интеграции подтвердило, что новые репатрианты из России, Украины и Беларуси перестанут получать так называемое "пособие на адаптацию", которое было утверждено предыдущим правительством для репатриантов из этих стран, приехавших после начала войны в Украине.

    Согласно сообщению министерства, репатрианты, приехавшие из этих стран после начала войны и до 1 августа 2022 года, будут получать "пособие на адаптацию в течение года".

    adv_11 incontent_1

    Репатрианты, приехавшие после 1 августа и до декабря 2022 года, должны были получать пособие до декабря.

    adv_12 m_ar_1

    Напомним, что "пособие на адаптацию" для таких репатриантов было введено для оплаты жилья, однако выплачивается и тем репатриантам, которые не снимают квартиры.

    Как уже сообщала наша редакция, многие новые репатрианты не получили в декабре ежемесячные пособия, выплачиваемые им министерством алии и интеграции. В министерстве алии и интеграции на наш запрос утверждали, что причиной этого является технический сбой, который произошел в связи с окончанием финансового года, и обещали, что все репатрианты получат "пособие на адаптацию" за декабрь до середины января.

    adv_13 incontent_2

    По состоянию на середину января репатрианты, не получившие в декабре пособие, его так и не получили.

    adv_14 m_ar_2

    В министерстве алии и интеграции утверждают, что ведут переговоры с министерством финансов о том, чтобы получить 20 миллионов шекелей на выплаты долга репатриантам за декабрь.

    Представители министерства алии утверждают, что проблема будет решена "в ближайшие дни".

    adv_15 incontent_3

    Представитель нового министра алии и интеграции Офира Софера в ответ на просьбу нашей редакции прокомментировать эту ситуацию заявил, что министр "проверяет способы помощи репатриантам".

    adv_16 m_ar_3

    adv_17 article_dw_desk
    adv_18 article_dw_mobile
    adv_19 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 13 Января 2023
    "Гаарец": репатрианты перестанут получать "пособие на адаптацию". Министерство алии: "Мы ведем переговоры с минфином"
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 9 Января 2023
    Министерство алии: репатрианты, не получившие в декабре выплаты, получат их до середины января
    adv_20 ar_middle_wwh
    adv_21 ar_middle_yandex
    adv_22 ar_middle_mobile_yandex
    adv_23 ar_right_wwh
    adv_24 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    16:21 СМИ: организаторы протестного движения разделились
    15:32 Министерство алии подтвержает: репатрианты не будут получать "пособие на адаптацию"
    14:50 WSJ: Иран прекращает поставки нефти в Сирию по сниженной цене
    14:21 В результате взрыва на военной базе погиб Денис Зиновьев
    14:03 Президент Байден объявил Калифорнию зоной бедствия
    13:53 Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине: идет 326-й день войны. О вчерашнем ударе по гражданским объектам: "Цель достигнута"
    13:39 Последствия ракетного обстрела Днепра. Фоторепортаж
    13:29 СМИ: в ходе операции по задержанию террориста около Сильуада военными был застрелен его отец
    adv_25 ar_right_2
    adv_26 ar_right_3
    adv_27 ar_right_4
    adv_28 ar_right_5