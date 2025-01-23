Центр Тауба: в еврейском сегменте населения Израиля наблюдается бейби-бум

Согласно демографическому обзору, опубликованному Центром Тауба, в последние месяцы 2024 года уровень рождаемости у еврейских женщин в Израиле достиг отметки в 3,19 ребенка на женщину.

Для сравнения, в конце 2023 года этот показатель составлял 3 ребенка на женщину.

Уровень рождаемости у мусульманских женщин в Израиле снизился на 0,1 до 2,68 ребенка на женщину.

В отчете Центра Тауба отмечается, что послевоенный бейби-бум является обычным явлением для Израиля. Такие всплески рождаемости наблюдались и после Шестидневной войны, и после Войны Судного дня.