ЦАХАЛ: в нескольких точках сектора Газы военные применили оружие для устранения опасности

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что несмотря на действие соглашения о прекращении огня, в течение последних суток израильскими военными пришлось применять оружие, чтобы устранить угрозы для своих сил.

В нескольких районах сектора Газы военнослужащие открывали предупредительный огонь, чтобы не допустить приближения к ним предполагаемых боевиков.

На юге сектора Газы силы ЦАХАЛа заметили несколько движущихся в их сторону предполагаемых боевиков, в их сторону был открыт огонь.

В районе Рафиаха вооруженный боевик скрывался в здании, представляя опасность для находящихся в этом районе военнослужащих, в его сторону был открыт огонь.

В сообщении пресс-службы говорится, что ЦАХАЛ намерен полностью соблюдать условия соглашения ради возвращения заложников. ЦАХАЛ готов к любому сценарию и продолжит принимать необходимые меры для устранения прямых угроз военнослужащим.

ЦАХАЛ также призвал население сектора Газы строго следовать указаниям и не приближаться к развернутым в секторе силам.