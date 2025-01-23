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Израиль

ЦАХАЛ: в нескольких точках сектора Газы военные применили оружие для устранения опасности

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с ХАМАСом
время публикации: 23 января 2025 г., 20:14 | последнее обновление: 23 января 2025 г., 20:14
ЦАХАЛ: в нескольких точках сектора Газы военные применили оружие для устранения опасности
AP Photo/Jehad Alshrafi

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что несмотря на действие соглашения о прекращении огня, в течение последних суток израильскими военными пришлось применять оружие, чтобы устранить угрозы для своих сил.

В нескольких районах сектора Газы военнослужащие открывали предупредительный огонь, чтобы не допустить приближения к ним предполагаемых боевиков.

На юге сектора Газы силы ЦАХАЛа заметили несколько движущихся в их сторону предполагаемых боевиков, в их сторону был открыт огонь.

В районе Рафиаха вооруженный боевик скрывался в здании, представляя опасность для находящихся в этом районе военнослужащих, в его сторону был открыт огонь.

В сообщении пресс-службы говорится, что ЦАХАЛ намерен полностью соблюдать условия соглашения ради возвращения заложников. ЦАХАЛ готов к любому сценарию и продолжит принимать необходимые меры для устранения прямых угроз военнослужащим.

ЦАХАЛ также призвал население сектора Газы строго следовать указаниям и не приближаться к развернутым в секторе силам.

Израиль
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