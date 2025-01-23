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Израиль

СМИ: для второго этапа сделки с ХАМАСом потребуется новое одобрение кабинета

Заложники
Гидеон Саар
Правительство
Зеэв Элькин
время публикации: 23 января 2025 г., 19:45 | последнее обновление: 23 января 2025 г., 19:51
СМИ: для второго этапа сделки с ХАМАСом потребуется новое одобрение кабинета
Фото: Коби Гидеон

По информации издания "Исраэль а-Йом", Гидеон Саар и Зеэв Элькин на заседании кабинета, на котором обсуждалось соглашение с ХАМАСом, добились внесения в протокол заседания двух новых пунктов.

По данным издания, в протокол внесено, что второй этап сделки с ХАМАСом нуждается в новом одобрении кабинета. И для выдачи переговорной группе "мандата" на ведение переговоров также необходимо заручиться поддержкой членами кабинета.

20 января, выступая на заседании фракции "Ямин Мамлахти" Гидеон Саар отметил, что без его партии у этой сделки не было бы большинства у правительства.

Израиль
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