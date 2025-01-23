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Израиль

Арестован житель Исауийи, контактировавший с террористами

Полиция
Террористы
ШАБАК
время публикации: 23 января 2025 г., 10:08 | последнее обновление: 23 января 2025 г., 10:18
Исауийя, северный Иерусалим
Yonatan Sindel/Flash90

Полиция и ШАБАК сообщают об аресте 32-летнего жителя Исауийи (северный Иерусалим) по подозрению в контактах с представителями ливанской "Хизбаллы" и других террористических организаций.

Подозреваемый был задержан 25 декабря 2024 года в ходе операции в Исауийе. В ходе следствия было установлено, что несколько лет назад он вступил в онлайн-группу "Ось сопротивления", которую курировала "Хизбалла". Кроме того, это житель Иерусалима контактировал с активисткой "Хизбаллы" за рубежом и делился с ней информацией. (В сообщении пресс-службы полиции отмечается, что эта активистка ранее вербовала жителей арабских районов Иерусалима, которым в последние месяцы были предъявлены обвинения в контакте с иностранным агентом.)

Также подозреваемый наладил связи с жителями арабских районов Иерусалима, которые контактировали с боевиком "Хизбаллы", он делился с одним из них информацией о секретных объектах, которые он сфотографировал.

Кроме того, подозреваемый встречался с террористами в Дженине, где он фотографировался с оружием в руках.

Израиль
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