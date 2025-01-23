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Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 23 января: прохладно, дожди

Погода
Дожди
время публикации: 23 января 2025 г., 05:51 | последнее обновление: 23 января 2025 г., 05:57
Прогноз погоды в Израиле на 23 января: прохладно, дожди
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 23 января, температура понизится и будет немного ниже среднесезонной. Дожди от севера до Негева. Возможны затопления в Иудейской пустыне и в долине Мертвого моря.

В Иерусалиме – 10-12 градусов, в Тель-Авиве – 14-18, в Хайфе – 14-17, в Эйлате – 14-21, в Беэр-Шеве – 12-14, в Мицпе-Рамоне – 11-15, на побережье Мертвого моря – 15-19, в Ашкелоне и Ашдоде – 14-17, в Ариэле – 11-14, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-17, на Голанских высотах – 10-15.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 40-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В пятницу дожди ослабнут, переменная облачность. В субботу – переменная облачность. В воскресенье – дожди.

Израиль
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