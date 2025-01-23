Левин попросил Ицхака Амита временно "заморозить" выдвижение своей кандидатуры на пост главы БАГАЦ

Министр юстиции Ярив Левин обратился к судье Ицхаку Амиту с просьбой временно "заморозить" выдвижение своей кандидатуры на пост главы Верховного суда в связи с общественным скандалом и продолжающейся проверкой подозрений на конфликт интересов в его работе. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

По информации сайта Ynet, в письме, адресованном исполняющему обязанности главы Верховного суда, Левин рекомендует Ицхаку Амиту лично обратиться в комиссию по назначению судей и в Верховный суд и попросить "заморозить" выборы. При этом министр юстиции обещает, что он продолжит делать все от него зависящее, чтобы выборы главы Верховного суда состоялись после завершения всех проверок.

Это письмо стало следствием общественного скандала, разразившегося после публикации расследования сайта Ynet, в котором утверждалось, что судья Ицхак Амит участвовал в нескольких судебных тяжбах под своей старой фамилией Гольдфрайнд, не указывая фамилию, под которой его знают как судью БАГАЦа. В публикации, в частности, говорилось, что судья, рассматривавший одно из дел, позднее был кандидатом на новую должность, и комиссия по назначению судей при участии Ицхака Амита рассматривала его кандидатуру. Одновременно Ицхак Амит рассматривал дело, которое вела адвокатская контора, представлявшая его и его брата в тяжбе с муниципалитетом Тель-Авива.

Проверка, проведенная корреспондентом Ynet Нетаэлем Бандель, показала, что судья Амит не сообщал никому о судебных делах, в которых он выступал в качестве одной из сторон, начиная с 2019 года и до сегодняшнего дня. Он также не сообщил имена адвокатов, которые представляли его в суде. Такая информация была необходима для того, чтобы избежать конфликта интересов.