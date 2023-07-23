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    В Израиле

    Около Кнессета установлен "форпост демократии". В Тель-Авиве пройдет акция сторонников реформы

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    Около Кнессета установлен
    Chaim Goldberg/Flash90     Около Кнессета установлен
    Chaim Goldberg/Flash90

    Вечером в субботу, 22 июля, около Кнессета собрались десятки тысяч противников юридической реформы. Многие из них были участниками пешего марша протеста из Тель-Авива в Иерусалим. Сотни активистов остались в палаточном городке, разбитом в парке около здания парламента.

    Организаторы протеста заявляют, что "форпост демократии" (палаточный городок в Ган Сакере) не уберут до тех пор, пока правительство не откажется от планов по проведению реформы юридической системы. Официально "форпост" откроют сегодня в 16:00, до того большая группа противников реформы намерена совершить массовую молитву у Стены Плача в Старом городе Иерусалима.

    Сегодня, в воскресенье 23 июля, Кнессет будет обсуждать закон об отмене принципа крайней неприемлемости и голосовать за него.

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    Вечером в субботу состоится демонстрация "Миллион граждан в Тель-Авиве", которую намерены провести сторонники реформы.

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