Противники юридической реформы провели массовую молитву у Стены Плача

Утром в воскресенье, 23 июля, множество противников юридической реформы собралось около Стены Плача в Старом городе Иерусалима. Многие из них участвовали ранее в марше из Тель-Авива в Иерусалим.

Среди тех, кто пришел сегодня к Стене Плача был лидер оппозиционной партии "Махане Мамлахти", бывший министр обороны Бени Ганц.

Вечером в субботу, 22 июля, около Кнессета собрались десятки тысяч противников юридической реформы. Многие из них были участниками пешего марша протеста из Тель-Авива в Иерусалим. Сотни активистов остались в палаточном городке, разбитом в парке около здания парламента.

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Организаторы протеста заявляют, что "форпост демократии" (палаточный городок в Ган Сакере) не уберут до тех пор, пока правительство не откажется от планов по проведению реформы юридической системы. Официально "форпост" откроют сегодня в 16:00.

Сегодня, в воскресенье 23 июля, Кнессет будет обсуждать закон об отмене принципа крайней неприемлемости и голосовать за него.

Вечером в воскресенье состоится демонстрация "Миллион граждан в Тель-Авиве", которую намерены провести сторонники реформы.