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Израиль

На пляже в Ашкелоне констатирована смерть мужчины, которого вытащили из воды

время публикации: 23 июля 2024 г., 14:46 | последнее обновление: 23 июля 2024 г., 14:51
На пляже в Ашкелоне констатирована смерть мужчины, которого вытащили из воды
Пресс-служба МАДА

Днем 23 июля около раздельного пляжа в Ашкелоне спасатели вытащили из воды мужчину примерно 50 лет, находившегося без сознания. Констатирована его смерть.

Полиция сообщает, что начато расследование с целью выяснения обстоятельств гибели этого человека.

Отметим, что это второй утопленник за сегодняшний день. Ранее молодой мужчина погиб во время купания в районе Сдот-Ям (к югу от Кейсарии).

Сегодня на побережье Средиземного моря жарко. Температура днем – до 32 градусов. Температура воды – 30 градусов. Волны – до 1 м.

Напоминаем: купание на пляжах, где нет спасателей, запрещено. К сожалению, многие этот запрет игнорируют.

Израиль
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