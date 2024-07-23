На пляже в Ашкелоне констатирована смерть мужчины, которого вытащили из воды
время публикации: 23 июля 2024 г., 14:46 | последнее обновление: 23 июля 2024 г., 14:51
Днем 23 июля около раздельного пляжа в Ашкелоне спасатели вытащили из воды мужчину примерно 50 лет, находившегося без сознания. Констатирована его смерть.
Полиция сообщает, что начато расследование с целью выяснения обстоятельств гибели этого человека.
Отметим, что это второй утопленник за сегодняшний день. Ранее молодой мужчина погиб во время купания в районе Сдот-Ям (к югу от Кейсарии).
Сегодня на побережье Средиземного моря жарко. Температура днем – до 32 градусов. Температура воды – 30 градусов. Волны – до 1 м.
Напоминаем: купание на пляжах, где нет спасателей, запрещено. К сожалению, многие этот запрет игнорируют.
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