На пляже в Ашкелоне констатирована смерть мужчины, которого вытащили из воды

Днем 23 июля около раздельного пляжа в Ашкелоне спасатели вытащили из воды мужчину примерно 50 лет, находившегося без сознания. Констатирована его смерть.

Полиция сообщает, что начато расследование с целью выяснения обстоятельств гибели этого человека.

Отметим, что это второй утопленник за сегодняшний день. Ранее молодой мужчина погиб во время купания в районе Сдот-Ям (к югу от Кейсарии).

Сегодня на побережье Средиземного моря жарко. Температура днем – до 32 градусов. Температура воды – 30 градусов. Волны – до 1 м.

Напоминаем: купание на пляжах, где нет спасателей, запрещено. К сожалению, многие этот запрет игнорируют.