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Израиль

Принят закон о базе ДНК домашних собак, позволяющей находить хозяев, не убирающих за питомцами

время публикации: 23 июля 2024 г., 20:22 | последнее обновление: 23 июля 2024 г., 20:34
Принят закон о базе ДНК домашних собак, позволяющей разыскать хозяев, не убирающих за питомцами
Jean-Marc Giboux / AP Images for Discovery Communications

Кнессет одобрил во втором и третьем чтениях законопроект о создании базы ДНК домашних собак с тем, чтобы упростить розыск владельцев, не убирающих за отходы жизнедеятельности за своими питомцами.

За этот законопроект проголосовали 15 парламентариев при отсутствии голосовавших против и воздержавшихся.

Законопроект, разработанный Наором Шири ("Еш Атид") и Эли Далялем ("Ликуд"), позволяет местным органам власти создавать базы данных с ДНК собак, владельцы которых проживают на территории местного совета. Образец ДНК для этой базы разрешается брать у животного единоразово. Данные из базы разрешено использовать для выявления нерадивых хозяев собак.

Сайт Walla News обращает внимание на то, что в законе не предусмотрено уголовное наказание для владельцев собак, отказывающихся от прохождения их четвероногим другом ДНК-экспертизу.

Отметим, что в 2021 году мэрия Тель-Авива объявляла о намерении обязать жителей города, у которых есть собаки, сдавать образы ДНК своих питомцев, чтобы находить нарушителей, не убирающих за ними. Тогда мэрия заявляла, что ежегодно с улиц города не убирается хозяевами около 500 тонн отходов.

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// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 13 июля 2021

У тель-авивских собак будут брать образцы ДНК для опознания хозяев, не убирающих за своими питомцами