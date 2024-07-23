ЦАХАЛ сообщил о завершении антитеррористической операции в Туль-Кареме

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что силы ЦАХАЛа из спецподразделений "Харув" и "Дувдеван", а также батальона 636 совместно с пограничной полицией (МАГАВ) и Общей службой безопасности (ШАБАК) завершили антитеррористическую операцию в Туль-Кареме.

В сообщении пресс-службы указывается, что в ходе операции была взорвана квартира, служившая укрытием для главы ХАМАСа в Туль-Кареме. Военные отмечают, что квартира была заминирована боевиками.

Военные подчеркивают: террористы, ликвидированные в ходе этой операции, были причастны к сериям терактов, осуществленным в последние месяцы, в том числе, ими был осуществлен обстрел поселка Бат-Хефер.

Ранее ЦАХАЛ и ШАБАК подтвердили ликвидацию лидера боевиков ХАМАСа в Туль-Кареме Ашрафа Нафы, а также еще одного террориста. Сообщается, что местный лидер боевиков ХАМАСа Ашраф Нафа, который был ликвидирован в ходе операции, отвечал за производство взрывных устройств и их установку на пути следования сил ЦАХАЛа. Кроме того, он поддерживал контакты с представителями ХАМАСа за границей и был вовлечен в распространение экстремистских материалов.

Также, после идентификации, была подтверждена ликвидация террориста Мухаммада Уда. Известно, что он не только участвовал в вооруженных нападениях на израильских военных, но также собирал деньги на пропаганду террора, закупал технику и боеприпасы для боевиков в Туль-Кареме.