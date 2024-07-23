Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 23 июля: множество убитых в результате авиаударов

В ночь на 23 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий снова возросла.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому в Джабалии; минздрав Газы (структура ХАМАСа) сообщает о четырех убитых в результате удара ЦАХАЛа по дому семьи Абу Джалхум в Джабалии; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по домам семей Аль-Дайя и Аль-Джамаси в городе Газа – не менее десяти убитых; ВВС ЦАХАЛа нанесли еще один удар по цели в южной части города Газа.

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли интенсивные удары по целям в Дир аль-Балахе; в результате удара ЦАХАЛа по дому семьи Бакр в Дир аль-Балахе есть раненые.

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям по целям в восточной части Хан-Юниса; квадрокоптер ЦАХАЛа атаковал цель к востоку от Хан-Юниса.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 23 июля.