ЦАХАЛ попросил жителей поселков на "линии противостояния" находиться рядом с бомбоубежищами

В связи с ракетными обстрелами с территории Ливана ЦАХАЛ попросил жителей населенных пунктов, находящихся на так называемой "линии противостояния", находиться рядом с бомбоубежищами.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что эта инструкция касается поселков, которые считались относительно безопасными и их жители не были эвакуированы.