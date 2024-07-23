ЦАХАЛ попросил жителей поселков на "линии противостояния" находиться рядом с бомбоубежищами
время публикации: 23 июля 2024 г., 19:12 | последнее обновление: 23 июля 2024 г., 19:12
В связи с ракетными обстрелами с территории Ливана ЦАХАЛ попросил жителей населенных пунктов, находящихся на так называемой "линии противостояния", находиться рядом с бомбоубежищами.
Радиостанция "Кан Бет" передала, что эта инструкция касается поселков, которые считались относительно безопасными и их жители не были эвакуированы.
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