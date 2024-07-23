Подтверждена ликвидация террористов в Туль-Кареме. Подробности. Видео

ЦАХАЛ и ШАБАК подтвердили ликвидацию лидера боевиков ХАМАСа в Туль-Кареме Ашрафа Нафы, а также еще одного террориста.

На видео, предоставленном пресс-службой ЦАХАЛа, показано, как БПЛА наносит удар по группе вооруженных боевиков из четырех человек, прячущихся в районе жилой застройки. (Палестинские источники заявляют о гибели двух командиров боевиков, одного рядового боевика и трех гражданских. Как в результате такого удара могли погибнуть гражданские, непонятно.)

В сообщении ЦАХАЛа и ШАБАКа говорится, что операция в Туль-Кареме, начавшаяся вечером 22 июля и завершившаяся утром 23 июля, была проведена бойцами спецназа "Дувдеван" и "Харув", при поддержке 636-го батальона разведки "Ницан", а также при участии сотрудников ШАБАКа и пограничной полиции. В ходе операции завязалась перестрелка с боевиками, которые скрылись во дворе жилого дома, в воздух был поднят ударный БПЛА, который атаковал эту группу террористов.

Сообщается, что местный лидер боевиков ХАМАСа Ашраф Нафа, который был ликвидирован в ходе операции, отвечал за производство взрывных устройств и их установку на пути следования сил ЦАХАЛа. Кроме того, он поддерживал контакты с представителями ХАМАСа за границей и был вовлечен в распространение экстремистских материалов.

Также, после идентификации, была подтверждена ликвидация террориста Мухаммада Уда. Известно, что он не только участвовал в вооруженных нападениях на израильских военных, но также собирал деньги на пропаганду террора, закупал технику и боеприпасы для боевиков в Туль-Кареме.

Ранее палестинские источники заявляли, что в результате сегодняшнего удара БПЛА по дому в Туль-Кареме были убиты шесть человек. Среди них командир боевого крыла ХАМАСа Ашраф Нафа ("Азкихм") и местный командир боевиков ФАТХа, известный как Абу Абду. Как пишет сайт Safa, вместе с командирами был убит еще один боевик, а также хозяйка дома (мать убитого террориста) и две ее дочери.

Тела убитых террористов в ковше армейского бульдозера были вывезены из Туль-Карема на израильскую территорию.

Сообщается также, что в ходе сегодняшней операции ЦАХАЛа в Туль-Кареме были раненые – среди них мужчина, получивший пулевое ранение, и несколько девочек, которые получили ранения осколками стекла.

Тг-канал Abu Ali Express пишет, что погибшая женщина – Иман Салэм (мать убитого боевика Абдуллы Абу Сурара) была "боевым медиком" террористов. Ее сыновья являются боевиками в "Батальоне Туль-Карем" (ХАМАС). На опубликованных фото и видео показано, что она была вооружена.

На видео ЦАХАЛа можно заметить, что Иман Салэм, вероятно с дочерями, в момент воздушной атаки стоит в стороне от четырех боевиков, но в том же проулке. По всей видимости, она получила смертельное осколочное ранение. И непонятно, как кто-то из четырех боевиков, которые были основной целью, могли выжить при таком ударе. Непонятно и то, действительно ли были убиты дочери Иман. Судя по видео ЦАХАЛа, они были вне зоны поражения осколками в момент атаки.

Отметим, что некоторые палестинские источники говорят не о шести, а о пяти убитых в результате этой атаки ЦАХАЛа. Эта версия кажется более вероятной: и тогда были убиты четыре террориста и их санитарка, которая была вооружена.