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Израиль

Боаз Бисмут избран главой комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне

Кнессет
Юлий Эдельштейн
время публикации: 23 июля 2025 г., 17:43 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 18:05
Боаз Бисмут избран главой комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне
Chaim Goldberg/Flash90

Фракция "Ликуд" избрала депутата Боаза Бисмута главой комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне. 29 депутатов проголосовали за Бисмута, четверо за уже бывшего главу комиссии Юлия Эдельштейна.

За Эдельштейна голосовали депутаты Битан, Далаль, Данино и он сам.

После того, как стали известны результаты голосования, Боаз Бисмут поблагодарил премьер-министра "за доверие".

"Я считаю эту должность своей величайшей миссией. Меня сюда привела Тора, меня оставит здесь армия", – сказал Бисмут.

Ранее премьер-министр поддерживал депутата Мильвицкого на пост главы комиссии, однако за несколько часов до голосования стало известно, что Нетаниягу предпочитает назначить Мильвицкого на пост временного главы финансовой комиссии Кнессета. Тот согласился и воздержался при голосовании по вопросу о главе комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне.

Увольнение Эдельштейна с поста главы комиссии последовало на фоне разногласий между ним и представителями ультраортодоксальных партий по вопросу о законе о призыве. Как сообщалось ранее, в ШАС и в "Яадут а-Тора" заявляют, что смена главы комиссии недостаточно, и они потребуют реальных шагов по продвижению законопроекта о призыве. При этом, по их словам, законопроект должен основываться на принципах, согласованных с Эдельштейном еще до начала операции в Иране.

Юлий Эдельштейн выступил на пленарном заседании Кнессета, которое завершилось перед заседанием фракции "Ликуд". Он не стал прямо комментировать возможность его отстранения от должности, сказав только, что "никогда не отказывался от своих взглядов и готов был платить за них цену".

23 июля завершилась летняя сессия Кнессета. Скорее всего, законопроект о призыве будет продвигаться только после возвращения Кнессета с каникул в октябре. В то же время, не исключено, что и во время каникул состоятся заседания, на которых будет обсуждаться проект закона.

Израиль
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