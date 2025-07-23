"Харедим" перекрыли 4-е шоссе возле Бней-Брака в знак протеста против ареста уклонистов

Сотни учеников йешив и других представителей ультраортодоксальной общины принимают участие в акции протеста против ареста трех уклонистов от военного призыва. Демонстранты перекрыли 4-е шоссе рядом с Бней-Браком.

Корреспондент "Кан Бет" сообщил с места событий, что среди участников протеста много подростков, юношей 13-14 лет.

Полиция объявила акцию протеста незаконной и потребовала от демонстрантов разойтись. После того как призыв был проигнорирован, полицейские начали применять спецсредства для разгона демонстрации.

22 июля во время демонстрации в Йехуде против строительства на участке, где, по их утверждению, ранее находилось еврейское кладбище, задержали трёх нарушителей общественного порядка. Когда они были доставлены в отделение полиции, выяснилось, что задержанные уклоняются от призыва в армию. Их передали военной полиции для дальнейшего разбирательства. Радикальное ультраортодоксальное движение "Пелег а-Иерушалми" обвинило полицию в нарушении "негласного соглашения", которое, по их утверждению, действовало последние семь лет. В рамках этого соглашения полиция якобы не передавала уклонистов военной полиции.

Лидеры "Пелег а-Иерушалми" призвали ультраортодоксальное сообщество к массовым акциям протеста по всей стране.