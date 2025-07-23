ЦАХАЛ: за сутки в Газе израильскими ВВС были атакованы около 120 целей

ЦАХАЛ сообщает, что за последние сутки израильские ВВС атаковали в секторе Газы около 120 целей – боевиков, сооружения военного назначения, туннели, заминированные здания и другие объекты террористической инфраструктуры.

Силы 98-й дивизии расширяют операции в городе Газа, на севере сектора.

Силы 162-й и 99-й дивизий продолжают вести боевые действия на севере сектора Газы, выявляя и уничтожая наземную и подземную инфраструктуру террористов. Бойцы 401-й бригады в Джабалии выявили боевиков ХАМАСа, которые были ликвидированы ударом с воздуха.

Силы 143-й дивизии "Газа" продолжают действовать на юге сектора. За последние 24 часа они уничтожили десятки объектов инфраструктуры террористов и обнаружили оружие. Бойцы 179-й бригады уничтожили ряд объектов террористической инфраструктуры.