"Ликуд" проголосует за увольнение Эдельштейна: кандидаты и шансы

23 июля фракция "Ликуд" в Кнессете проголосует по вопросу об избрании главы комиссии по иностранным делам и обороне.

На данный момент на этот пост претендуют не менее шести кандидатов: Юлий Эдельштейн, Ханох Мильвицки, Боаз Бисмут, Эли Далаль, Авихай Буарон, Нисим Ватури.

Радиостанция "Кан Бет" сообщает, что депутат Мильвицки и его приближенные оказывают давление на депутатов от фракции, добиваясь поддержки. Мильвицки пользуется популярностью в низовых структурах партии, и ее активисты предупреждают депутатов, что те не получат голосов на праймериз, если Мильвицки не будет избран.

В окружении премьер-министра Биньямина Нетаниягу до сих пор не приняли решения о том, кого из кандидатов поддерживать. Изначально сообщалось, что глава коалиции Офир Кац поддерживает кандидатуру Ханоха Мильвицкого, и это означало, что таково мнение премьер-министра. Однако, согласно опубликованной утром 23 июля информации, Нетаниягу склоняется к тому, чтобы поддержать кандидатуру Боаза Бисмута. Более всего это связано с тем, что Мильвицки не являлся членом комиссии и не был знаком с секретными материалами, в том числе касающимися вопроса о призыве в ЦАХАЛ.

Голосование будет тайным, что оставляет шансы на победу и действующему главе комиссии Юлию Эдельштейну. В окружении Эдельштейна убеждены, что в случае тайного голосования депутаты позволят себе голосовать более свободно.

В ШАС и "Яадут а-Тора" заявили, что само по себе увольнение Эдельштейна с поста главы комиссии не приведет к их возвращению в коалицию. Их требование остается неизменным – продвижение приемлемого для них законопроекта о призыве. В то же время, "Кан Бет" сообщает, что представители ультраортодоксальных партий побеседовали со всеми кандидатами на должность главы комиссии, чтобы выяснить их мнение.

В коалиции полагают, что даже если процесс увольнения Эдельштейна завершится, законопроект о призыве не будет отличаться от того, что проводил в последнее время глава комиссии по иностранным делам. Законопроект в той форме, в которой его хотят видеть ультраортодоксальные партии, неизбежно столкнется с критикой в Верховном суде и, скорее всего, будет заблокирован.

В оппозиции резко критикуют намерение коалиции уволить Юлия Эдельштейна с должности. Накануне глава оппозиции Яир Лапид заявил, что, если Эдельштейн будет уволен, депутаты от оппозиции, входящие в состав комиссии, подадут в отставку. Глава партии "Кахоль Лаван" Бени Ганц заявил, что его представители в комиссии будут бойкотировать ее работу в случае отстранения Эдельштейна от должности, однако не подадут в отставку.