Несмотря на возможное увольнение, Эдельштейн назначил заседание комиссии

Глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлий Эдельштейн созвал закрытое заседание.

Оно должно начаться в 19:00, предположительно уже после того, как фракция "Ликуд" проголосует по вопросу о новом главе комиссии.

Темой заседания является просьба правительства продлить действие распоряжений о призыве резервистов, а также о призыве транспортных средств.

Судя по всему, заседание начнется после того, как будет избран новый глава комиссии. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поддерживает кандидатуру депутата Боаза Бисмута.