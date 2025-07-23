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Израиль

Несмотря на возможное увольнение, Эдельштейн назначил заседание комиссии

Юлий Эдельштейн
Кнессет
время публикации: 23 июля 2025 г., 16:47 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 16:47
Несмотря на возможное увольнение, Эдельштейн назначил заседание комиссии
Yonatan Sindel/Flash90

Глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлий Эдельштейн созвал закрытое заседание.

Оно должно начаться в 19:00, предположительно уже после того, как фракция "Ликуд" проголосует по вопросу о новом главе комиссии.

Темой заседания является просьба правительства продлить действие распоряжений о призыве резервистов, а также о призыве транспортных средств.

Судя по всему, заседание начнется после того, как будет избран новый глава комиссии. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поддерживает кандидатуру депутата Боаза Бисмута.

Израиль
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