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Израиль

ЦАХАЛ опубликовал кадры с пирующими хамасовцами в одном из туннелей в Газе

Газа
ХАМАС
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 23 июля 2025 г., 16:07 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 16:19
ЦАХАЛ опубликовал кадры с пирующими хамасовцами в одном из туннелей в Газе
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ опубликовал кадры с пирующими хамасовцами в одном из туннелей в Газе
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи в соцсети Х опубликовал видео и фото, на которых, как он пишет, запечатлены активисты ХАМАСа, которые пируют в туннеле в Газе.

Как в пресс-службу ЦАХАЛа попали эти кадры и когда они были сделаны, Эдраи не сообщает.

В публикации Авихая Эдраи сказано: "В то время как лидеры движения (ХАМАС) ложно обвиняют Израиль в голоде, на видеозаписи видно, как члены организации хвастаются своей едой в туннелях. Стоит отметить, что продукты питания, показанные в этих кадрах, не входили в состав гуманитарных конвоев в сектор Газы".

Далее в публикации говорится, что представленные кадры свидетельствуют о вопиющем пренебрежении хамасовцами страданиями населения Газы.

"Эти боевики – не герои, а воры, которые заботятся о себе за ваш счет и прячутся в туннелях из-за страха перед ответственностью за свои действия", – резюмирует Эдраи, обращаясь к мирным жителям Газы.

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