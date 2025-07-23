ЦАХАЛ опубликовал кадры с пирующими хамасовцами в одном из туннелей в Газе
Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке полковник Авихай Эдраи в соцсети Х опубликовал видео и фото, на которых, как он пишет, запечатлены активисты ХАМАСа, которые пируют в туннеле в Газе.
Как в пресс-службу ЦАХАЛа попали эти кадры и когда они были сделаны, Эдраи не сообщает.
В публикации Авихая Эдраи сказано: "В то время как лидеры движения (ХАМАС) ложно обвиняют Израиль в голоде, на видеозаписи видно, как члены организации хвастаются своей едой в туннелях. Стоит отметить, что продукты питания, показанные в этих кадрах, не входили в состав гуманитарных конвоев в сектор Газы".
Далее в публикации говорится, что представленные кадры свидетельствуют о вопиющем пренебрежении хамасовцами страданиями населения Газы.
"Эти боевики – не герои, а воры, которые заботятся о себе за ваш счет и прячутся в туннелях из-за страха перед ответственностью за свои действия", – резюмирует Эдраи, обращаясь к мирным жителям Газы.
#خاص مشاهد حصرية من أنفاق حماس: هكذا يتصرف إرهابيو التنظيم تحت الأرض بعيدًا عن معاناة السكان وخلافًا لكذبة التجويع
ينشر جيش الدفاع مشاهد تكشف نمط حياة عناصر حماس داخل الأنفاق خلال الحرب.
في حين يتهم قادة الحركة إسرائل بكذبة التجويع، تُظهر المقاطع عناصر التنظيم وهم يتباهون… pic.twitter.com/3GjEKagJEo— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 23, 2025