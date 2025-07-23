Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 23 июля, температура повысится и будет выше среднесезонной, особенно во внутренних и горных районах. На побережье душно и влажно. Малооблачно.

В Иерусалиме – 23-33 градусов, в Тель-Авиве – 25-32, в Хайфе – 24-32, в Эйлате – 30-43, в Беэр-Шеве – 23-36, в Мицпе-Рамоне – 26-36, на побережье Мертвого моря – 30-39, в Ашкелоне и Ашдоде – 25-31, в Ариэле – 22-34, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 28-38, на Голанских высотах – 24-37.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 29-30 градусов, высота волн – 40-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 35 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В четверг-пятницу – без существенных изменений, жарко. В субботу-воскресенье температура повысится, будет очень жарко.