Кнессет принял декларацию с призывом распространить суверенитет на Иудею и Самарию

71 депутат проголосовали за предложение депутатов Лимор Сон-Армелех ("Оцма Иегудит"), Дана Илуза ("Ликуд"), Симхи Ротмана ("Ционут Датит") и Одеда Форера (НДИ).

Речь идет о декларативной резолюции с призывом к правительству распространить суверенитет на Иудею м Самарию.

Это предложение не будет иметь конкретных последствий. В ходе заседания выступил глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлий Эдельштейн. Он не стал прямо комментировать возможность его отстранения от должности, сказав только, что "никогда не отказывался от своих взглядов и готов был платить за них цену".

В ближайшее время начнется заседание фракции "Ликуд", где состоится голосование по вопросу о смене главы комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне.