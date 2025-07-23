x
23 июля 2025
|
последняя новость: 18:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 июля 2025
|
23 июля 2025
|
последняя новость: 18:18
23 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Кнессет принял декларацию с призывом распространить суверенитет на Иудею и Самарию

Иудея и Самария
Кнессет
время публикации: 23 июля 2025 г., 17:24 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 17:24
Кнессет принял декларацию с призывом распространить суверенитет на Иудею и Самарию
Uri Lenz/FLASH90

Кнессет принял декларацию с призывом распространить суверенитет на Иудею и Самарию

71 депутат проголосовали за предложение депутатов Лимор Сон-Армелех ("Оцма Иегудит"), Дана Илуза ("Ликуд"), Симхи Ротмана ("Ционут Датит") и Одеда Форера (НДИ).

Речь идет о декларативной резолюции с призывом к правительству распространить суверенитет на Иудею м Самарию.

Это предложение не будет иметь конкретных последствий. В ходе заседания выступил глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлий Эдельштейн. Он не стал прямо комментировать возможность его отстранения от должности, сказав только, что "никогда не отказывался от своих взглядов и готов был платить за них цену".

В ближайшее время начнется заседание фракции "Ликуд", где состоится голосование по вопросу о смене главы комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook