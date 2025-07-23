Женщина была арестована по подозрению в подготовке нападения на Нетаниягу

Разрешено к публикации, что две недели назад была арестована пожилая женщина, жительница центра Израиля, которая вступила в сговор с другими лицами с целью нанесения вреда премьер-министру Биньямину Нетаниягу. Об этом сообщает корреспондентка "Кан" Адас Гринберг.

Согласно указанному источнику, следствием установлено, что планировалось применить взрывное устройство.

Подозреваемую после допросов освободили из-под стражи на ограничительных условиях. В частности, ей было запрещено приближаться к правительственным учреждениям и к премьер-министру.

24 июля против этой женщины будет подано обвинительное заключение.