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Израиль

Женщина была арестована по подозрению в подготовке нападения на Нетаниягу

время публикации: 23 июля 2025 г., 13:29 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 13:29
Женщина была арестована по подозрению в подготовке нападения на Нетаниягу
Пресс-служба полиции Израиля

Разрешено к публикации, что две недели назад была арестована пожилая женщина, жительница центра Израиля, которая вступила в сговор с другими лицами с целью нанесения вреда премьер-министру Биньямину Нетаниягу. Об этом сообщает корреспондентка "Кан" Адас Гринберг.

Согласно указанному источнику, следствием установлено, что планировалось применить взрывное устройство.

Подозреваемую после допросов освободили из-под стражи на ограничительных условиях. В частности, ей было запрещено приближаться к правительственным учреждениям и к премьер-министру.

24 июля против этой женщины будет подано обвинительное заключение.

Израиль
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