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Израиль

Завершено расследование обстрела церкви в Газе. Отчет ЦАХАЛа

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 23 июля 2025 г., 13:20 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 13:20
Завершено расследование обстрела церкви в Газе. Отчет ЦАХАЛа
Wikipedia.org. Фото: Dan Palraz

ЦАХАЛ объявил о завершении расследования обстоятельств причинения ущерба католической церкви Дир аль-Латин (Латинская церковь) в старом городе Газы 17 июля 2025 года.

"Расследование показало, что во время оперативных действий сил ЦАХАЛа в районе города Газа католическая церковь подверглась случайному обстрелу в результате непреднамеренного отклонения боеприпаса. В результате обстрела было повреждено строение и ранены несколько мирных жителей Газы", – говорится в отчете ЦАХАЛа.

ЦАХАЛ сообщает о внесении корректив для повышения точности стрельбы и уточнении инструкций по ведению огня вблизи зданий религиозного назначения, убежищ и "других уязвимых объектов".

В сообщении ЦАХАЛа отмечено, что, по просьбе Иерусалимского Патриархата, военные доставили для этой церкви в Газе гуманитарную помощь, включая продовольствие, медицинское оборудование и медикаменты. Была согласована эвакуация раненых для их лечения.

Кроме того, был согласован въезд делегации Греческого и Латинского Патриархатов в Газу. Священнослужители посетили Латинскую церковь в Газе.

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