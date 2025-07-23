Завершено расследование обстрела церкви в Газе. Отчет ЦАХАЛа

ЦАХАЛ объявил о завершении расследования обстоятельств причинения ущерба католической церкви Дир аль-Латин (Латинская церковь) в старом городе Газы 17 июля 2025 года.

"Расследование показало, что во время оперативных действий сил ЦАХАЛа в районе города Газа католическая церковь подверглась случайному обстрелу в результате непреднамеренного отклонения боеприпаса. В результате обстрела было повреждено строение и ранены несколько мирных жителей Газы", – говорится в отчете ЦАХАЛа.

ЦАХАЛ сообщает о внесении корректив для повышения точности стрельбы и уточнении инструкций по ведению огня вблизи зданий религиозного назначения, убежищ и "других уязвимых объектов".

В сообщении ЦАХАЛа отмечено, что, по просьбе Иерусалимского Патриархата, военные доставили для этой церкви в Газе гуманитарную помощь, включая продовольствие, медицинское оборудование и медикаменты. Была согласована эвакуация раненых для их лечения.

Кроме того, был согласован въезд делегации Греческого и Латинского Патриархатов в Газу. Священнослужители посетили Латинскую церковь в Газе.