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    В Израиле

    МИД Израиля о заявлении Захаровой: "Никто не в праве указывать Государству Израиль на важность сохранения памяти Холокоста"

    время публикации: | последнее обновление:
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    МИД Израиля о заявлении Захаровой:
    Фото NEWSru.co.il

    Пресс-атташе израильского МИДа Лиор Хайят опубликовал реакцию на заявление пресс-секретаря министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, в котором она раскритиковала израильского посла в Украине Михаила Бродского.

    "Позиция Израиля, отвергающая возвеличивание соучастников убийства евреев, остается неизменной. Никто не в праве указывать Государству Израиль, МИДу Израиля и израильским дипломатам на важность сохранения памяти Холокоста и борьбы с искажением исторической правды", – сказано в комментарии пресс-службы МИД Израиля.

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    Посольство России в Израиле опубликовало 22 июня заявление пресс-секретаря министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, в котором она набрасывается с резкими нападками на израильского посла в Украине Михаила Бродского.

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    Возмущение российской чиновницы вызвало интервью порталу ITON-TV, в котором израильский дипломат, признавая, что лидеры украинских националистов Бандера, Шухевич и Мельник поддерживали нацистскую идеологию, отмечает, что их взгляды отличались от взглядов большинства украинцев.

    "Неправильно было бы обуславливать нашу поддержку Украины и нашу помощь Украине тем, что Украина перестанет переименовывать улицы или перестанет называть героями Бандеру или Мельника. Потому что, если реально смотреть на вещи, то этого, конечно, не произойдет", – заявил Бродский.

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    В своем комментарии Захарова отметила, что израильский посол, уроженец пережившего блокаду Ленинграда, говорил на "чистейшем русском языке". Она обвинила Бродского в кощунстве. "Если, по мнению Михаила Бродского, Киев имеет право на таких героев и идентичность, то это уже проблема МИД Израиля", – сообщила Захарова. "Никто не имеет право на таких героев. Потому что это не герои, а исчадия ада, и не идентичность, а позор народа Украины. Это прославление нацизма. Ну и про то, что с этим ничего нельзя сделать. Это вообще кощунственно. Так рассуждали те, кто спонсировал Гитлера в 1930-е годы. Кстати, в основном англосаксы", – утверждает дипломат. "Если бы так рассуждали советские солдаты, то сейчас никакого Бродского просто не было бы, как и памяти о Холокосте. Как пел Высоцкий, "наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала", изменил ход истории и вернул человечеству его истинный облик. Правда, как оказалось, на время. Сейчас вот снова", – добавляет Захарова.

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    В Киеве выражали недоумение по поводу того, что МИД Израиля длительное время не реагировал на это выступление Захаровой.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 22 Июня 2023
    МИД России обвинил посла Израиля в Украине Михаила Бродского в поддержке нацистов
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    Мария Захарова возложила на США ответственность за Вторую Мировую войну и Холокост
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