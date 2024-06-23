Два автомобиля столкнулись в Бейт-Шемеше: пожилая водительница скончалась в больнице

В диспетчерскую службу "Маген Давид Адом" по Иерусалимскому округу в 14:47 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Шдерот Нахаль Нува в Бейт-Шемеше, где столкнулись два автомобиля.

В результате ДТП женщина в возрасте около 70 лет, находившаяся за рулем одного из автомобилей, была отправлена в больницу в критическом состоянии, она получила множественные травмы, и ее повезли в больницу, не прекращая реанимации. Вскоре из больницы "Шаарей Цедек" в Иерусалиме сообщили, что пострадавшая скончалась от травм.

Еще три человека в результате аварии получили легкие ранения и также были доставлены в больницу.

Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.