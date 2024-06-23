"Вы наши герои": Израиль благодарит резервистов
время публикации: 23 июня 2024 г., 23:10 | последнее обновление: 23 июня 2024 г., 23:10
В более чем 50 местных и региональных советах вечером 23 июня была включена бело-голубая подсветка самых узнаваемых зданий. Таким образом жители городов Израиля выразили свою благодарность резервистам ЦАХАЛа.
Пресс-служба Армии обороны Израиля отмечает, что этим вечером по всей стране были вывешаны рекламные щиты "Вы наши герои" с благодарностью мужчинам и женщинам, надевшим военную форму после начала войны.
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