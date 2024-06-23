"Вы наши герои": Израиль благодарит резервистов

В более чем 50 местных и региональных советах вечером 23 июня была включена бело-голубая подсветка самых узнаваемых зданий. Таким образом жители городов Израиля выразили свою благодарность резервистам ЦАХАЛа.

Пресс-служба Армии обороны Израиля отмечает, что этим вечером по всей стране были вывешаны рекламные щиты "Вы наши герои" с благодарностью мужчинам и женщинам, надевшим военную форму после начала войны.