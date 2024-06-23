Опрос "Решет-13": партия Либермана, Коэна, Беннета и Саара могла бы получить 34 мандата

Телеканал "Решет-13" опубликовал в воскресенье, 23 июня, итоги опроса, проведенного институтами "Мидгам" и "Стат-Нет". Согласно результатам опроса, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, то партия "Махане Мамлахти" под руководством Бени Ганца стала бы крупнейшей фракцией в Кнессете, получив 25 мандатов.

На втором месте с 21 мандатом партия "Ликуд" во главе с Биньямином Нетаниягу, на третьем месте – "Еш Атид" (12 мандатов).

Партия "Наш дом Израиль" во главе с Авигдором Либерманом получила бы 11 мандатов, "Оцма Иегудит" во главе со Итамаром Бен-Гвиром – 10 мандатов, МЕРЕЦ-"Авода" во главе с Яиром Голаном – 10 мандатов, ШАС – 9 мандатов, "Яадут а-Тора" – 8, "Ционут Датит" – 5, ХАДАШ-ТААЛ – 5, РААМ – 4.

БАЛАД и партия "Ямин Мамлахти" во главе с Гидеоном Сааром не преодолевают электоральный барьер и не попадают в Кнессет.

По результатам этого опроса партии коалиционного блока получили бы 53 места в Кнессета, блок противников Нетаниягу 62. При распределении голосов по блокам не учитывались мандаты, полученные ХАДАШ-ТААЛ.

Результаты опроса свидетельствуют о том, что блоку Нетаниягу удалось вернуть себе доверие избирателей и он пользуется поддержкой большей, чем до 7 октября, во время массовых акций протеста против юридической реформы.

В ходе опроса было проверено, как создание новой правой партии, в которую вошли бы Авигдор Либерман, Йоси Коэн, Нафтали Беннет и Гидер Саар, повлияло бы на распределение мест в Кнессете. Опрос показывает, что партия Либермана, Коэна, Беннета и Саара могла бы получить 34 мандата, партия "Ликуд" – 18, "Махане Мамлахти" – 14, "Еш Атид" – 10.