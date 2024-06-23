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Израиль

ЦАХАЛ: ночью была перехвачена цель, летевшая в сторону Израиля с востока

время публикации: 23 июня 2024 г., 09:57 | последнее обновление: 23 июня 2024 г., 10:41
ЦАХАЛ: ночью была перехвачена цель, летевшая в сторону Израиля с востока
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 23 июня израильские ВВС успешно перехватили подозрительную воздушную цель, приближавшуюся к территории Израиля с востока.

"Цель находилась под наблюдением сил ЦАХАЛа и не пересекала границу страны. В соответствии с принятой практикой не было активировано никаких предупреждений", – сказано в заявлении ЦАХАЛа.

По всей видимости, речь идет об очередной попытке атаки со стороны иракских шиитов.

Проиранская группировка "Исламское сопротивление в Ираке" в ночь на 23 июня заявила, что выпустила ударный БПЛА в сторону Эйлата.

Кроме того, правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявляло, что вместе с иракскими шиитскими группировками в составе "Исламского сопротивления Ирака" атаковало пять связанных с Израилем судов в порту Хайфы и Средиземном море. Утверждается, что атака якобы была осуществлена в субботу, 22 июня. "Вооруженные силы Йемена с помощью беспилотников осуществили две операции вместе с "Исламским сопротивлением Ирака", нацеленные на пять судов в порту Хайфы и Средиземном море. В ходе первой операции были атакованы четыре судна в порту Хайфы, два из которых перевозили цемент, а еще два являются контейнеровозами, за нарушение запрета на вход в порты оккупированной Палестины", – говорится в заявлении хуситов. Аналогичное заявление было распространено боевиками "Исламского сопротивления Ирака".

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