ЦАХАЛ: в результате атаки с применением БПЛА на севере Израиля был тяжело ранен военнослужащий

Разрешено к публикации: сегодня, 23 июня, в результате атаки "Хизбаллы" с применением ударного БПЛА в Верхней Галилее был тяжело ранен военнослужащий.

Пострадавший доставлен в больницу.

Его близкие извещены.

В соцсетях распространяется видео, на котором показаны последствия этой атаки. Судя по всему, целью был лагерь временного размещения бойцов ЦАХАЛа. Военнослужащие находились в палатках, где спали на двухярусных кроватях, а не в защищенном помещении.