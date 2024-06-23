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ЦАХАЛ: в результате атаки с применением БПЛА на севере Израиля был тяжело ранен военнослужащий

время публикации: 23 июня 2024 г., 15:44 | последнее обновление: 23 июня 2024 г., 15:47
ЦАХАЛ: в результате атаки с применением БПЛА на севере Израиля был тяжело ранен военнослужащий
Nati Shohat/Flash90

Разрешено к публикации: сегодня, 23 июня, в результате атаки "Хизбаллы" с применением ударного БПЛА в Верхней Галилее был тяжело ранен военнослужащий.

Пострадавший доставлен в больницу.

Его близкие извещены.

В соцсетях распространяется видео, на котором показаны последствия этой атаки. Судя по всему, целью был лагерь временного размещения бойцов ЦАХАЛа. Военнослужащие находились в палатках, где спали на двухярусных кроватях, а не в защищенном помещении.