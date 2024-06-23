Скандал на заседании правительства, Нетаниягу сделал выговор министру и покинул зал

Глава правительства Биньямин Нетаниягу в ходе заседания кабинета министров сделал выговор министру по развитию Негева и Галилеи Ицхаку Васерлауфу, который в своем недавнем интервью обещал не допустить политического назначения на пост координатора по восстановлению Севера Израиля.

"Вы не будете угрожать главе правительства, – заявил Нетаниягу. – Министры не будут угрожать главе правительства!" После этого премьер-министр в гневе покинул зал заседаний.

Причиной стычки стал тот факт, что Ицхак Васерлауф не был проинформирован о намерении Нетаниягу назначить вице-адмирала (резерва) Элиэзера (Чейни) Марома на пост координатора по северу страны.

В минувший четверг Васерлауф в своем интервью подчеркнул, что для восстановления севера Израиля необходимо назначить профессионального координатора, и он не согласится на политического назначенца. Глава правительства Биньямин Нетаниягу устроил ему выговор за это интервью прямо на заседании кабинета министров.

Ранее сообщалось, что глава правительства Биньямин Нетаниягу на сегодняшнем заседании правительства объявит о назначении вице-адмирала (резерва) Элиэзера (Чейни) Марома на пост координатора по северу страны. В его полномочия будет входить руководство защитой населенных пунктов вблизи ливанской границы, координация с местными советами и муниципалитетами, работа с эвакуированным населением, участие в работе командования армии и т.д.

Кроме того, генерал-майор резерва Ифтах Рон-Таль будет назначен руководителем Управления "Ткума", занимающегося помощью населенным пунктам "отеф Аза" и восстановлением пострадавших в результате террористических атак муниципалитетов и местных советов октрестностей сектора Газы. Он сменит на этом посту бригадного генерала резерва Моше Эдри.