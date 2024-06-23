ЦАХАЛ сообщил об ударе по объектам и боевикам "Хизбаллы", подтверждено падение БПЛА в Израиле

ЦАХАЛ сообщает, что вечером 22 июня были нанесены удары по объектам "Хизбаллы" в Кфар-Киле на юге Ливана. Кроме того, была атакована группа боевиков в районе Ат-Тайбэ.

Подтверждается, что утром 23 июня в районе Бейт-Гилеля упал БПЛА. Тревога была как в связи с проникновением беспилотника, так и в связи с запуском ракеты системы ПВО.