ЦАХАЛ сообщил об ударе по объектам и боевикам "Хизбаллы", подтверждено падение БПЛА в Израиле
время публикации: 23 июня 2024 г., 08:06 | последнее обновление: 23 июня 2024 г., 08:12
ЦАХАЛ сообщает, что вечером 22 июня были нанесены удары по объектам "Хизбаллы" в Кфар-Киле на юге Ливана. Кроме того, была атакована группа боевиков в районе Ат-Тайбэ.
Подтверждается, что утром 23 июня в районе Бейт-Гилеля упал БПЛА. Тревога была как в связи с проникновением беспилотника, так и в связи с запуском ракеты системы ПВО.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 июня 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 июня 2024