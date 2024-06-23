После теракта армия провела операцию в Калькилии, задержан подозреваемый

После теракта, жертвой которого стал 67-летний Амнон Мохтар из Петах-Тиквы, армия и службы безопасности провели масштабную антитеррористическую операцию в Калькилии и ее окрестностях. В ходе этой операции были найдены и конфискованы материалы для создания взрывных устройств, а также 70 тысяч шекелей, привлеченных на террористические цели.

В ночь на 23 июня в Иудее и Самарии были арестованы 13 разыскиваемых за террористическую деятельность.

В Калькилии был арестован разыскиваемый за террористическую деятельность, изъяты 70 тысяч шекелей и материалы для производства взрывчатки. В районе деревни Абуш задержаны еще двое разыскиваемых.

Двое разыскиваемых задержаны в районе Синджиль. В районе Рас аль-Аин задержан подозреваемый в подстрекательстве к террористической деятельности. Еще трое разыскиваемых задержаны в районах Бани-Наим, Даария и Дура. В районах Байт-Уммар и Саир задержаны четверо разыскиваемых.

С начала войны на территории арабских населенных пунктов Иудеи и Самарии были задержаны около 4150 разыскиваемых за террористическую деятельность, примерно 1750 из них связаны с ХАМАСом.