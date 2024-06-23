Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 23 июня, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Утром возможен слабый дождь на побережье Средиземного моря. Днем возможен дождь на севере, а также в горных районах центра страны.

В Иерусалиме – 20-30 градусов, в Тель-Авиве – 23-30, в Хайфе – 24-28, в Эйлате – 29-42, в Беэр-Шеве – 22-34, в Мицпе-Рамоне – 22-31, на побережье Мертвого моря – 28-40, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-31, в Ариэле – 21-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-35, на Голанских высотах – 20-31.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 29 градусов, высота волн – 60-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 10 км/ч).

В понедельник-вторник температура повысится. В среду – без существенных изменений.