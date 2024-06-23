В Самарии был задержан россиянин, в автомобиле которого нашли каннабис и галлюциногенные грибы

Мировой суд в Ришон ле-Ционе вечером 22 июня продлил на три дня срок содержания под стражей гражданина РФ, задержанного по подозрению в хранении наркотиков и торговле наркотиками.

Как сообщает Walla, этот российский гражданин был в минувшие выходные задержан на контрольно-пропускном пункте в Самарии после того, как в его автомобиле нашли упаковки с каннабисом и галлюциногенными грибами, а также крупную сумму денег наличными и патрон.

Судя по имеющимся данным, этот россиянин в Израиле недавно. На допросе он заявил, что является противником режима Путина и прибыл в Израиль в поисках убежища.

Имя задержанного пока не публикуется.