В Самарии был задержан россиянин, в автомобиле которого нашли каннабис и галлюциногенные грибы
время публикации: 23 июня 2024 г., 10:03 | последнее обновление: 23 июня 2024 г., 10:10
Мировой суд в Ришон ле-Ционе вечером 22 июня продлил на три дня срок содержания под стражей гражданина РФ, задержанного по подозрению в хранении наркотиков и торговле наркотиками.
Как сообщает Walla, этот российский гражданин был в минувшие выходные задержан на контрольно-пропускном пункте в Самарии после того, как в его автомобиле нашли упаковки с каннабисом и галлюциногенными грибами, а также крупную сумму денег наличными и патрон.
Судя по имеющимся данным, этот россиянин в Израиле недавно. На допросе он заявил, что является противником режима Путина и прибыл в Израиль в поисках убежища.
Имя задержанного пока не публикуется.