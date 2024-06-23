Закон о призыве: разногласия и попытки стабилизировать коалицию

В коалиции стремятся снизить уровень напряженности на фоне разногласий по поводу законопроекта о призыве.

В минувшие выходные глава партии ШАС Арье Дери направил послание главам фракций коалиции, в котором дал понять, что его партия не намерена покидать правительство. "Дери тяжело работал над созданием "блока 64", чтобы разваливать его сейчас", – отмечают источники в ШАС. По словам источников, на которые ссылается "Маарив", в ШАС намерены способствовать сохранению нынешней коалиции и после ожидающегося вердикта БАГАЦа по вопросу о призыве учащихся йешив.

В "Яадут а-Тора" нет единого мнения. Представители "Агудат Исраэль" выступают за сохранение коалиции, в "Дегель а-Тора" настроены более агрессивно, однако на данный момент воздерживаются от прямых угроз развалить коалицию.

В политической системе убеждены, что Высший суд справедливости объявит свой вердикт в ближайшие десять дней. Ожидается, что БАГАЦ распорядится начать призыв ультраортодоксов и заморозить финансирование религиозных учебных заведений, чьи ученики не призываются.