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Офицер Службы тюрем отстранен за приставания к девушкам-военнослужащим и охранницам

время публикации: 23 июня 2024 г., 14:46 | последнее обновление: 23 июня 2024 г., 14:46
Офицер Службы тюрем отстранен за приставания к девушкам-военнослужащим и охранницам
Flash90

Офицер Службы тюрем подозревается в сексуальных домогательствах в отношении девушек-военнослужащих и сотрудницам охраны тюрьмы "Кциот", где содержатся террористы хамасовского спецподразделения "Нухба". После ряда заявлений от пострадавших он был отправлен в принудительный отпуск, идет расследование.

Как сообщает "Исраэль А-Йом", несколько девушек, занятых в охране террористов "Нухбы", пожаловались на одного из своих начальников, который обращался к ним с неуместными высказываниями личного характера и стремился вывести их на сексуальные взаимоотношения.

По словам девушек, из-за такого отношения они чувствовали себя некомфортно, особенно учитывая разницу в возрасте и должностные различия между ними и домогавшимся офицером.

После того, как глава Службы тюрем Коби Яакоби был поставлен в известность об инциденте, он распорядился немедленно отстранить офицера на принудительный отпуск. Он также сообщил руководящим офицерам ведомства о неприемлемости любых личностных высказываний по гендерному признаку: по его словам, они противоречат ценностям Службы тюрем и будут наказываться по всей строгости закона. Яакоби подчеркнул, что безопасность девушек, занятых в охране заключенных, имеет первоочередное значение.

Издание отмечает, что в Службе тюрем крайне неодобрительно высказываются о политике Коби Яакоби, который жестко наказывает охранников и офицеров, подозреваемых в неподобающем поведении. Это уже не первый случай отстранения сотрудника тюрьмы, которого обвинили в неподобающем отношении к девушкам-охранницам.

Стоит отметить, что из-за ряда случаев домогательств к девушкам-военнослужащим и охранницам со стороны заключенных террористов, женщин более не распределяют на охрану непосредственно заключенных, и задействуют их в охране периметра. Однако, как показывает практика, угроза в отношении солдаток и охранниц происходит не только со стороны палестинских заключенных – но и со стороны их непосредственных начальников-израильтян.

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