11-й день войны с Ираном: ЦАХАЛ наносит удары, обстрелы из Ирана
В ночь на 13 июня Израиль атаковал военные и ядерные объекты в Иране. Цель военной операции, получившей название "Народ как лев" (или "Восстающий лев"): нанесение критического ущерба ядерному и ракетному потенциалу Ирана.
Армия обороны Израиля 13-21 июня атаковала более 1000 целей на территории Ирана – в основном, удары наносились по военным и ядерным объектам. На западе и в центре Ирана уничтожено множество ракетных установок, установлен контроль над воздушным пространством. В результате серии точечных ударов было ликвидировано высшее командование КСИР, иранской армии и разведки, также были убиты девять ученых-ядерщиков. Иран заявляет о сотнях убитых и тысячах раненых на своей территории в первые дни войны.
Иран отвечает ударами с применением БПЛА и ракет. Была атакована больница "Сорока" в Беэр-Шеве. Некоторые ракеты упали в жилых районах в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Бней-Браке, Ришон ле-Ционе, Бат-Яме, Холоне, Тамре, Хайфе, Петах-Тикве и других населенных пунктах. 24 погибших, более 1000 пострадавших.
Сводка 9-го дня войны по ссылке.
Идет одиннадцатый день войны.
11-Й ДЕНЬ ВОЙНЫ. ОБРАТНАЯ ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ
03:00
Сигналы тревоги прозвучали в округах Дан, Шарон, Яркон, Шфела, Лахиш и в Самарии. Ракета, запущенная из Ирана, успешно перехвачена силами ПВО. Нет сообщений о раненых.
01:00
Иранские СМИ: в Тегеране активирована система ПВО в связи с новой волной атак ВВС ЦАХАЛа.
Иранские СМИ: в провинции Маркази на западе Ирана силами ПВО сбит израильский беспилотник Hermes 900.
00:00
Бомбардировщики B-2, участвовавшие в атаках в Иране, вернулись в США. Об этом написал в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп: "Выдающиеся пилоты B-2 только что благополучно приземлились в Миссури. Спасибо за отлично выполненную работу", – написал президент.
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В связи с большим числом раненых в результате иранских обстрелов мы публикуем номера телефонов информационных центров больниц: по этим номерам можно обращаться, чтобы узнать о пострадавших.
"Асута" (Ашдод) – 1255182,
"Ихилов" (Тель-Авив) – 1255134,
"Вольфсон" (Холон) – 1255135,
"Каплан" (Реховот) – 1255181,
"Шиба" (Тель а-Шомер) – 1255131,
"Шамир – Асаф а-Рофэ" (Беэр-Яаков) – 1255188,
"Бейлинсон" (Петах-Тиква) – 1255134
"Барзилай" (Ашкелон) – 1255171
"Адаса Эйн-Керем" (Иерусалим) – 1255122
"Гилель Яфэ" медицинский центр – 1255166
"Сорока" (Беэр-Шева) – 1255177
РАМБАМ (Хайфа) – 1255144
"Шаарей Цедек" (Иерусалим) – 1255125
Телефоны психологической поддержки больничных касс:
"Меухедет" – *3833
"Леумит" – *507
"Клалит" – *8703
"Маккаби" – *3555
Национальный терапевтический центр психологической устойчивости *5486, работает 24/7