11-й день войны с Ираном: ЦАХАЛ наносит удары, обстрелы из Ирана

В ночь на 13 июня Израиль атаковал военные и ядерные объекты в Иране. Цель военной операции, получившей название "Народ как лев" (или "Восстающий лев"): нанесение критического ущерба ядерному и ракетному потенциалу Ирана.

Армия обороны Израиля 13-21 июня атаковала более 1000 целей на территории Ирана – в основном, удары наносились по военным и ядерным объектам. На западе и в центре Ирана уничтожено множество ракетных установок, установлен контроль над воздушным пространством. В результате серии точечных ударов было ликвидировано высшее командование КСИР, иранской армии и разведки, также были убиты девять ученых-ядерщиков. Иран заявляет о сотнях убитых и тысячах раненых на своей территории в первые дни войны.

Иран отвечает ударами с применением БПЛА и ракет. Была атакована больница "Сорока" в Беэр-Шеве. Некоторые ракеты упали в жилых районах в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Бней-Браке, Ришон ле-Ционе, Бат-Яме, Холоне, Тамре, Хайфе, Петах-Тикве и других населенных пунктах. 24 погибших, более 1000 пострадавших.

Сводка 9-го дня войны по ссылке.

Идет одиннадцатый день войны.

11-Й ДЕНЬ ВОЙНЫ. ОБРАТНАЯ ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

03:00

Сигналы тревоги прозвучали в округах Дан, Шарон, Яркон, Шфела, Лахиш и в Самарии. Ракета, запущенная из Ирана, успешно перехвачена силами ПВО. Нет сообщений о раненых.

01:00

Иранские СМИ: в Тегеране активирована система ПВО в связи с новой волной атак ВВС ЦАХАЛа.

Иранские СМИ: в провинции Маркази на западе Ирана силами ПВО сбит израильский беспилотник Hermes 900.

00:00

Бомбардировщики B-2, участвовавшие в атаках в Иране, вернулись в США. Об этом написал в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп: "Выдающиеся пилоты B-2 только что благополучно приземлились в Миссури. Спасибо за отлично выполненную работу", – написал президент.

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В связи с большим числом раненых в результате иранских обстрелов мы публикуем номера телефонов информационных центров больниц: по этим номерам можно обращаться, чтобы узнать о пострадавших.

"Асута" (Ашдод) – 1255182,

"Ихилов" (Тель-Авив) – 1255134,

"Вольфсон" (Холон) – 1255135,

"Каплан" (Реховот) – 1255181,

"Шиба" (Тель а-Шомер) – 1255131,

"Шамир – Асаф а-Рофэ" (Беэр-Яаков) – 1255188,

"Бейлинсон" (Петах-Тиква) – 1255134

"Барзилай" (Ашкелон) – 1255171

"Адаса Эйн-Керем" (Иерусалим) – 1255122

"Гилель Яфэ" медицинский центр – 1255166

"Сорока" (Беэр-Шева) – 1255177

РАМБАМ (Хайфа) – 1255144

"Шаарей Цедек" (Иерусалим) – 1255125

Телефоны психологической поддержки больничных касс:

"Меухедет" – *3833

"Леумит" – *507

"Клалит" – *8703

"Маккаби" – *3555

Национальный терапевтический центр психологической устойчивости *5486, работает 24/7