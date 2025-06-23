x
23 июня 2025
|
последняя новость: 23:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 июня 2025
|
23 июня 2025
|
последняя новость: 23:23
23 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по подземным складам c ракетами на западе Ирана. Видео

ЦАХАЛ
Война с Ираном
время публикации: 23 июня 2025 г., 23:08 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 23:17
ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по подземным складам c ракетами на западе Ирана. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщил о завершении очередной волны атак на военные цели на западе Ирана. Целями атаки были: подземная военная инфраструктура Корпуса стражей исламской революции, в том числе склады с ракетами и пусковыми установками.

Пресс-служба ЦАХАЛа также сообщила, что незадолго до последней волны атак ВВС Израиля ликвидировали в центре Ирана установку для запуска ракет земля-воздух, представлявшую угрозу для израильских самолетов.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 июня 2025

11-й день войны с Ираном: ЦАХАЛ наносит удары, обстрелы из Ирана
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 июня 2025

ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по подземной военной инфраструктуре в Иране и складам с ракетами и БПЛА