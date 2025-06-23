ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по подземным складам c ракетами на западе Ирана. Видео

ЦАХАЛ сообщил о завершении очередной волны атак на военные цели на западе Ирана. Целями атаки были: подземная военная инфраструктура Корпуса стражей исламской революции, в том числе склады с ракетами и пусковыми установками.

Пресс-служба ЦАХАЛа также сообщила, что незадолго до последней волны атак ВВС Израиля ликвидировали в центре Ирана установку для запуска ракет земля-воздух, представлявшую угрозу для израильских самолетов.