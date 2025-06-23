Марк Фейгин: "Даже если бы я был 200 раз мусульманин, все равно поддерживал бы Израиль"

Редакция Newsru.co.il обратилась с вопросами к живущим за пределами Израиля людям, часто комментирующим для широкой аудитории события в России и Украине. Мы попросили их ответить на несколько вопросов, высказав свое отношение к Израилю, который второй год находится в состоянии войны.

Кто-то согласился отвечать, кто-то отказался. Кто-то счел невозможным отвечать на некоторые вопросы. Кто-то дал более развернутые ответы, чем ожидалось.

Публикацию подготовила Мария Волох.

Марк Фейгин – юрист, бывший депутат Госдумы РФ, ведущий YouTube-канала "Фейгин Live". Выступает в поддержку Украины, где более трех лет идет война, развязанная режимом Путина. В РФ объявлен "иноагентом", заочно приговорен к 11 годам колонии по делу о "распространении "фейков" о российской армии по мотивам политической ненависти".

Как изменилась (и изменилась ли) ваша оценка Израиля после трагедии 7 октября 2023 года? А после атаки на Иран в июне 2025-го?

Вообще не изменилась. Ничто не может повлиять на мое отношение к Израилю. И дело не в том, что я еврей. Хотя мне и не до конца понятно, как евреи могут не поддерживать Израиль, но речь не об этом. Мы должны оценивать события начиная с 7 октября 2023 года и вплоть до войны с Ираном 13 июня 2025 года. Эта цепь событий связана с противостоянием цивилизации и варварства. Мы не должны менять угол оценки в зависимости от личных предпочтений. Даже если бы я был 200 раз мусульманин, все равно поддерживал бы Израиль в его борьбе с терроризмом, с иранской ядерной программой и человеконенавистническим иранским режимом. И дело не в левых или правых убеждениях, не в симпатии к несчастным детям в Газе. Ты не можешь искать оправдание варварству. Даже если в связи с войной, которую ведет Израиль, возникает огромное количество жертв. Ну да, это есть. Это будет. Потому что другого способа все это решить не существует. Только войной. Нет мирных способов. Ни с сектором Газы, ни с Ираном. Поэтому, конечно, все делается правильно.

На ваш взгляд, совершает ли ЦАХАЛ военные преступления в Газе?

Я не исключаю, что в ходе военной операции такие вещи могут происходить. Вопрос военных преступлений – это вопрос оценки юридического органа. А какого? Наверное, возможно были издержки самого процесса. Наверное, это все надо расследовать. Но национальная юрисдикция позволяет это делать, внутри Израиля есть система юстиции, которая занимается военными преступлениями. И там наказывают солдат.

А все, что касается универсальной юрисдикции, которая поднимается над национальной, то я не вижу объективности. На Израиль оказывается давление, но не оказывается на Москву. Почему Грета Тунберг плывет в Газу, но не едет в Мариуполь? Чем хуже украинские детишки? Потому что знает, что ей ничего не грозит со стороны израильских властей.

Но МУС выдал ордера на арест и Путина, и Нетаниягу.

Да, но с одной важной разницей. Почему-то ничего не было сделано, чтобы реализовать ордер в отношении Путина. И даже страны, которые входят в юрисдикцию МУС по Римскому статуту, а в частности Монголия, которую посещал Путин, почему-то не исполняют этого решения. Интересно, почему?

Так и в отношении Нетаниягу ничего не было сделано.

Нетаниягу принимает процесс, его юристы работают с этим судом. Они не отрицают самого факта выдачи ордера. Правительство наняло мощнейшую контору, которая препирается с МУС.

Я вижу в этом решении политический заказ. Этот суд нельзя считать беспристрастным и объективным. Он себя дискредитировал, выдав ордер на арест Нетаниягу.

Я не являюсь гражданином Израиля, не являюсь сторонником или противником Нетаниягу. Я вообще вне этого. Например, мне Нетаниягу не нравится из-за его прежних симпатий к Путину. Я осуждаю его за это. Я оцениваю политическую сторону вопроса.

Мы все одобряли ордер на арест Путина по одной простой причине: мы надеялись, что этот суд будет заниматься войной в Европе. Но он полез заниматься Ближним Воском, увидев, что он беспомощен в отношении Путина.

У этого есть предыстория. В свое время бельгийская юстиция пыталась брать на себя юридическую оценку действий Израиля, в том числе военных. Это также выглядело беспомощно. Натянуть политически пристрастную юстицию на ситуацию на Ближнем Востоке – это все манипулятивный механизм. Универсальная система юстиции не работает, она абсолютно беспомощна. Я в этом убедился. Что в отношении России, что в отношении Израиля.

Если мы говорим о преступлениях ЦАХАЛа, то наверняка они были. Но оценку им давать не вполне можно. И здесь нет зеркальности. Я уже не требую от МУС ничего по поводу Украины, я не считаю, что у него есть перспектива осудить и привлечь к ответственности Путина. Я больше на него не полагаюсь. Суд проявляет себя недееспособно.

Вы сказали, что решение МУС – это политический заказ. Чей?

Лево-ориентированных сил в Европе. Они поддерживают и финансируют антиизраильскую повестку. У них есть прямые союзники в этом вопросе, это европейские мусульманские общины. Они финансировались, в том числе, Ираном – заказчиком этих протестов. Протестующие вполне могут быть идейными, но все это организационно и политически поддерживалось антиизраильскими силами, которые представлены в этом крыле, в этой части политического спектра. Я это наблюдаю с близкого расстояния во Франции, вижу людей и организации. И как Еврокомиссия позволяет себе давать абсолютно абсурдную оценку действиям израильского военно-политического руководства – это тоже с этим связанно.

Еще раз. Я не являюсь каким-то больным на голову произраильским активистом, который по Европе ходит с плакатом. Не об этом речь. Я просто понимаю истоки политического заказа на всю антиизраильскую кампанию. Это многоэтажная структура, которая не позволяет Израилю занять особое место на Ближнем Востоке.

У Израиля 90 ядерных боеголовок. Мы же понимаем, кто и что может против него сделать.

Были бы у Ирана были ядерные боеголовки, они бы их запустили. И что было бы с Ираном после? Вот эти разговоры – а почему Иран не имеет права? А к чему это приведет? Не станет всего Ирана просто. 90 млн человек исчезнут, как пепел. Эта операция необходима для того, чтобы не произошло более худшего сценария, при котором как раз пострадают те, кто пытаются оправдать действия иранского руководства. Ядерная война будет, если не проводить эту операцию. Что лучше, 90 млн трупов или генералы КСИР?

Возможно ли урегулировать арабо-израильский конфликт и если да, то на каких условиях?

Я сторонник создания палестинского государства. Я считаю, что им надо дать эту возможность. Чем дольше это не делается, тем сильнее израильтянам грозит абсорбция палестинского населения в секторе Газы и на Западном берегу реки Иордан. Зачем такое огромное палестинское население Израилю? Зачем увеличивать его демографию?

Я понимаю, что создать палестинское государство сейчас невозможно, это будет террористический анклав. Но лучше прочертить явную границу, обеспечить абсолютную безопасность и дать возможность создать государство как минимум на Западном берегу реки Иордан. Я считаю, что нужно заставить палестинское население и арабских государственных спонсоров этого протеста взять на себя всю полноту ответственности за создание палестинского государства. Естественно, без всякого восточного Иерусалима. Об этом и речи быть не может.

Но это должно сопровождаться признанием Израиля и прекращением деятельности всех сил, которые претендуют на уничтожение государства Израиль. Они должны исчезнуть.

Почему, на ваш взгляд, Израиль не присоединяется к санкциям против России, и как вы относитесь к этому?

Я считаю, что это неправильная позиция. И вообще позиция Израиля по отношению к Москве неправильная. Но объяснение постоянно звучит. Это опасение, что Россия предпримет какие-либо действия против Израиля, имея особые отношения с ХАМАСом, с "Хизбаллой", с Ираном, с разными другими силами. Это вечное обоснование – не надо злить Москву.

То, что израильское руководство занимает дистанцированную позицию по отношению к Украине, кончилось седьмым октября 2023 года. Может Москва и не имела к этим событиям прямого отношения, но косвенное имела. Имела отношения с ХАМАСом, не осудила их действия. И это, в частности, вызвано тем, что позиция Израиля позволяла Москве так себя вести. Это еще во многом вызвано комплементарностью Нетаниягу по отношению к Путину, это тоже является фактором.

Что вам запомнилось и понравилось в Израиле больше всего?

Для меня важен Иерусалим. Я люблю Иерусалим.

А не понравилось?

Дороговизна. Израиль очень дорогая страна, чего уж говорить. Израиль мог бы позволить своему населению жить намного мягче.

Правильно ли будет сказать, что вы однозначно поддерживаете Израиль?

Да, я однозначно поддерживаю Израиль. Здесь нет никаких вариантов даже. Я еще мог бы рассуждать о чем-то в рамках мирного процесса, но в рамках войны я не вижу ни одной возможности варьировать свою позицию. Война – это либо белое, либо черное.