В РФ Фейгин заочно приговорен к 11 годам колонии, в деле фигурирует израильский 9-й телеканал

16 июля Басманный суд Москвы заочно назначил 11 лет колонии общего режима бывшему российскому адвокату Марку Фейгину по уголовному делу о "распространении ложной информации о деятельности вооруженных сил РФ", сообщает "Интерфакс".

Также Фейгину назначен штраф в размере 4,5 млн руб. Кроме того, ему "на четыре года запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов".

Марк Фейгин "признан виновным в распространении заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ по мотивам политической ненависти" (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), отмечается в сообщении суда.

Генеральная прокуратура РФ заявляет: в суде установлено, "что в апреле 2022 года Фейгин, находясь вне пределов Российской Федерации, в ходе интервью корреспонденту израильского телевизионного канала Channel 9 распространил заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании ВС РФ для убийства мирных жителей в городе Буча Киевской области в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины". Кроме того, генпрокуратура РФ заявляет, что "Фейгин в ходе прямого эфира на канале FEYGIN NEWS, в интервью ведущему украинского канала новостей "24 Канал" и в прямом эфире на канале "ФЕЙГИН LIVE", размещенных на видеохостинге YouTube, распространил заведомо ложную информацию, содержащую данные о совершении военнослужащими ВС РФ убийств гражданского населения, уничтожении гражданской инфраструктуры в ходе СВО в различных городах Украины".

Отметим, что факты массовых убийств мирных граждан Украины российскими военными в ходе захватнической войны на украинской территории, развязанной режимом Владимира Путина 24 февраля 2022 года, изучены, доказаны и описаны в отчетах таких международных организаций, как Human Rights Watch и Amnesty International. Массовое убийство в Буче осудили главы Европейского парламента, Европейского совета и Европейской комиссии, генеральный секретарь NATO, федеральный канцлер Германии, министры иностранных дел ФРГ и Франции, госсекретарь США, а также многие общественные деятели, политики, экономисты и журналисты из разных стран. США и Великобритания потребовали исключения России из Совета ООН по правам человека после сообщений об убийствах мирных жителей в Буче. Однако власти РФ по-прежнему не признают вину российских военных в подобных преступлениях, ищут и находят новые поводы для того, чтобы подвергать сомнению ответственность армии РФ за военные преступления на территории Украины.