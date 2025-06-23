ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по подземной военной инфраструктуре в Иране и складам с ракетами и БПЛА

В ходе очередной волны атак по объектам военной инфраструктуры в Иране были задействованы 15 самолетов военно-воздушных сил ЦАХАЛа.

Целями ударов стали подземная военная инфраструктура, склады ракет и беспилотников на западе Ирана.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что незадолго до последней волны атак ВВС Израиля ликвидировали в центре Ирана пусковые установки, готовые к запуску ракет в сторону Израиля.