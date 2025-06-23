В ударах по иранским военным объектам участвовало более 50 самолетов ВВС ЦАХАЛа

Более 50 самолетов ВВС ЦАХАЛа приняли участие в авиаударе по военным целям на территории Ирана. Как отмечает пресс-служба ЦАХАЛа, целью удара стали командные центры, предприятия ракетной отрасли, радары, места складирования ракет.

"ЦАХАЛ наращивает мощь ударов по иранскому военному потенциалу и продолжит добиваться господства в воздухе, чтобы обеспечить безопасность Израиля", – говориться в заявлении.

Отметим, ранее сообщалось об ударах по объектам Корпуса стражей Исламской революции и репрессивных органов. В частности, были атакованы ворота тегеранской тюрьмы "Эвин", где содержатся политические заключенные, противники режима.

Также были уничтожены расположенные на площади Фаластин в иранской столице часы, отсчитывающие время до уничтожения Израиля.