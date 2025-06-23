Четвертая погибшая при ракетном обстреле Петах-Тиквы 16 июня – Ивет Шмилович, пережившая Катастрофу

Названо имя четвертой жертвы иранского ракетного удара по Петах-Тикве в ночь на 16 июня. Это 95-летняя Ивет Шмилович, которая пережила Катастрофу. У Эдит было три внука и четыре правнука. Ее похороны состоятся в 12:00 24 июня на кладбище "Сгула".

В результате этого удара погибли также Дизи Ицхаки и супруги Даси и Яаков Блю. Иранская ракета попала в стену здания, ровно в стык двух комнат-укрытий. При прямом попадании тяжелой ракеты шансов на спасение у укрывшихся не было.

Напомним, что среди девяти погибших при прямом попадании баллистической иранской ракеты в жилой дом в Бат-Яме в ночь на воскресенье, 15 июня, была 94-летняя Белла Ашкенази, также уцелевшая в Холокосте.