Татьяна Лазарева об отношении к Израилю: "Поражает скорость перемен"

Редакция Newsru.co.il обратилась с вопросами к живущим за пределами Израиля людям, часто комментирующим для широкой аудитории события в России и Украине. Мы попросили их ответить на несколько вопросов, высказав свое отношение к Израилю, который второй год находится в состоянии войны.

Кто-то согласился отвечать, кто-то отказался. Кто-то счел невозможным отвечать на некоторые вопросы. Кто-то дал более развернутые ответы, чем ожидалось.

Публикацию подготовила Мария Волох.

Татьяна Лазарева – актриса, певица, телеведущая, общественный деятель. Выступает в поддержку Украины, где более трех лет идет война, развязанная режимом Путина. В РФ объявлена "иноагентом", внесена в список "террористов и экстремистов", заочно приговорена к 6,5 годам колонии по делу о "пропаганде терроризма".

Вопросы Newsru.co.il и ответы Татьяны Лазаревой.

Как изменилась (и изменилась ли) ваша оценка Израиля после трагедии 7 октября 2023 года?

7 октября и все последующие дни я пережила просто с ужасом. В Израиле у меня очень много друзей, и я знаю, с каким трепетом в этой стране относятся к каждому своему гражданину. Потеря такого огромного количества людей и взятие заложников – это жуткая трагедия. Моя оценка никак не изменилась.

А после атаки на Иран в июне 2025-го?

Что касается атаки на Иран… Это такая операция возмездия и желания повлиять на страну, которая неровно дышит к тебе и направляет на тебя все свои силы с разных сторон. Хотя возможно это и не месть, а просто желание себя обезопасить.

Как вы думаете, возможно ли урегулирование арабо-израильского конфликта? Если да, то на каких условиях?

Это очень сложный вопрос. Я очень далека от этого, я не политолог. Любой затяжной конфликт очень сложен, и я не знаю, как эти конфликты решать и как долго будет сохраняться чувство обиды. Знаю, что не все со мной согласятся, но по-моему плохой мир лучше, чем любая война.

На ваш взгляд, совершает ли ЦАХАЛ военные преступления в Газе?

Преступления ли это? Меня очень волнует вопрос правил, которые мы должны соблюдать во время войны. Вот это преступление, а вот это не преступление. Вот так убивать пленных можно, а вот так – нельзя. Как-будто мы в игры играем. Бомбить мирных – ужасно, а военных – можно. Но ведь люди-то одни и те же. И военные тоже люди! Если мы бомбим военные объекты и попадаем в рабочих людей, я не понимаю, как это расценивать. ЦАХАЛ гордится успешными операциями, но существует суд. Тяжело это.

Вы не раз бывали в Израиле. Что вам больше всего запомнилось, что понравилось и не понравилось?

Запомнились встречи с друзьями, радушие, спокойствие несмотря ни на что, уверенность у людей. Меня, как представителя России, в которой человеческое существо вообще не важно, очень-очень удивляет взаимосвязь, сплоченность, умение отстаивать свои права с достоинством. И меня поражает скорость перемен, которые происходят в Израиле. Я имею в виду внешне: как меняется Тель-Авив, как меняются другие города. И как еще более цивилизованно и спокойно становится, несмотря на войны. Это говорит о том, насколько жизнелюбивые в Израиле люди.

Можете ли вы дать однозначный ответ на вопрос "Поддерживаете ли вы Израиль?" Да? Нет? Не всё так однозначно?

Да, конечно, я поддерживаю Израиль. Хотя бы потому, что я про эту страну многое знаю и у меня там много друзей. Возможно меня можно обвинить в том, что я не знаю другую точку зрения. Но Израиль я поддерживаю совершенно точно.