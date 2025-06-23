ВВС ЦАХАЛа наносят удары по иранской военной инфраструктуре в Керманшахе

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в настоящий момент боевые самолеты ВВС Израиля наносят удары по военной инраструктуре в районе Керманшаха в Иране.

Речь идет о провинции, расположенной в западной части Ирана неподалеку от границы с Ираком: по данным разведки, в этой части страны расположены пусковые ракетные установки и другие объекты иранского режима.