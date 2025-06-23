x
23 июня 2025
|
последняя новость: 08:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 июня 2025
|
23 июня 2025
|
последняя новость: 08:18
23 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ВВС ЦАХАЛа наносят удары по иранской военной инфраструктуре в Керманшахе

Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с Ираном
время публикации: 23 июня 2025 г., 07:45 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 08:00
Пусковые ракетные установки в Керманшахе
Sepahnews via AP

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в настоящий момент боевые самолеты ВВС Израиля наносят удары по военной инраструктуре в районе Керманшаха в Иране.

Речь идет о провинции, расположенной в западной части Ирана неподалеку от границы с Ираком: по данным разведки, в этой части страны расположены пусковые ракетные установки и другие объекты иранского режима.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook