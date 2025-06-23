Дмитрий Коэн из Хайфы подозревается в шпионаже в пользу Ирана

28-летний житель Хайфы Дмитрий Коэн арестован полицией около месяца назад по подозрению в шпионаже в пользу Ирана. Ему было поручено за вознаграждение следить за израильскими гражданами. Для связи Дмитрию был передан телефон. За каждое задание задержанный получал 500 долларов. В понедельник, 23 июня, его дело было передано в суд.

Также полиция сообщила, что накануне был арестован 28-летний житель Тель-Авива, подозреваемый во вступлении в контакт с иранским агентом. Согласно подозрению, подозревамый фотографировал для агента военные базы и дома депутатов Кнессета и министров в обмен на плату в криптовалюте. Суд продлил его содержание под стражей на 3 суток.